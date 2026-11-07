Глава UFC Уайт отреагировал на предложение Трампа стать его пресс-секретарем

Глава UFC отреагировал на предложение Трампа возглавить пресс-службу Белого дома Глава UFC Уайт отреагировал на предложение Трампа стать его пресс-секретарем

Москва7 ноя Вести.Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что открывает "следующую главу" после предложения президента Соединенных Штатов стать пресс-секретарем Белого дома. Соответствующий пост с подписью боец опубликовать в своих социальных сетях.

Переходим к следующей главе следует из надписи на картинке

Ранее Трамп предложил главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту стать пресс-секретарем Белого дома. Американский лидер отметил бойцовские качества Уайта и его способность по-новому организовать работу ведомства.