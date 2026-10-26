Милонов заявил, что Ники Минаж подходит на должность пресс-секретаря Трампа Милонов: Ники Минаж идеально подходит на должность пресс-секретаря Трампа

Москва26 окт Вести.Певица Ники Минаж могла бы идеально подойти на должность пресс-секретаря президента США Дональда Трампа. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, которые приводит NEWS.RU, специфика этой "вредной" работы связана с необходимостью объяснять противоречивые высказывания американского лидера.

Профессионалы, конечно, не готовы работать на этой должности. А Ники Минаж может, если что, зачитать рэпчик и тем самым уйти спокойно от острого вопроса сказал Милонов

25 октября директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявил, что Ники Минаж может стать новым пресс-секретарем Белого дома.