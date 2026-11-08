CBC News: Дэйна Уайт заявил журналистам, что совсем скоро встретится с Трампом

Дэйна Уайт сообщил, что вылетает в Вашингтон для встречи с Трампом CBC News: Дэйна Уайт заявил журналистам, что совсем скоро встретится с Трампом

Москва8 ноя Вести.Глава UFC Дэйна Уайт сообщил журналистам CBC News в Великобритании о запланированной на понедельник встрече с американским лидером. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил ему должность пресс-секретаря Белого дома.

Я прямо сейчас вылетаю в Вашингтон… Я встречусь с ним, у нас запланирована встреча на понедельник сказал Уайт

Уайт на вопрос, сможет ли он совмещать новую должность с другой работой, ответил, что уже имел такой опыт.

Ранее американский лидер в своей социальной сети Truth Social написал, что предложил главе UFC занять должность пресс-секретаря. Уайт, в свою очередь, выставил пост в социальных сетях со своей фотографией в Белом доме и подписью “переходим к следующей главе”. Позже телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что глава UFC якобы отказался от предложения Трампа.