Москва8 ноя Вести.Назначение Стивена Миллера на пост главы аппарата Белого дома свидетельствует о нежелании президента США Дональда Трампа уступать демократам в Конгрессе. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.

В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что Миллер является одним из самых преданных последователей Трампа: он задействован в антимиграционной политике администрации президента и лично ему предан, поскольку осознает, что кроме американского лидера у него никого нет.

И Миллер готов к полномасштабной войне с демократами, которые с января будут заваливать исками Белый дом. Это именно тот человек, который будет воевать с ними на передовой. То есть ни на какие уступки и компромиссы, очевидно, администрация идти не будет в контексте ее переговоров с представителями Демпартии сказал Дудаков

При этом политолог счел назначение Миллера плохим знаком. Это означает увеличение дистанции между Трампом и другими представителями его окружения, объяснил он.

На Трампа будут давить на всех фронтах – и расследованиями, и попытками объявить ему импичмент. Ему придется опираться на своих лоялистов, чтобы продержаться у власти следующие два очень тяжелых для него года заключил Дудаков

Ранее журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своей авторской колонке отметил, что новый глава аппарата Белого дома беспощаден по отношению к врагам США: он перемирий не заключает и пленных не берет.