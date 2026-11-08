Новый глава аппарата Белого дома перемирий не заключает и пленных не берет Богданов: новый глава аппарата Белого дома – кадровый кошмар демократов

Москва8 ноя Вести.Новый глава аппарата Белого дома Стивен Миллер беспощаден к врагам Америки: перемирий не заключает и пленных не берет. Об этом в авторской колонке заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Он отметил, что президенту США Дональду Трампу понадобились "люди покрепче", так как республиканцам приходится занимать круговую оборону после потери большинства в обеих палатах Конгресса США.

Стивен Миллер… – в этом смысле кадровый кошмар демократов наяву. Родина их страха в человеческом обличье. Отец политики массовых депортаций. Как замглавы аппарата он еженедельно созванивался с руководителями полевых отделений ICE и лично спускал им планы по арестам. Беспощаден к врагам Америки заявил журналист

Он отметил, что американская пресса прозвала его "консильери военного времени".

Один бывший сотрудник Белого дома сформулировал точнее: Трамп хотел военного консильери и получил его. Миллер перемирий не заключает и пленных не берет добавил Валентин Богданов

Подробнее об изменениях в аппарате Белого дома после промежуточных выборов в Конгресс США – в авторской колонке Валентина Богданова.