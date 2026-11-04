Москва4 ноя Вести.После промежуточных выборов в США демократы "почуяли кровь" и будут атаковать республиканцев, начиная с самых уязвимых ее звеньев – главы Пентагона Пита Хегсета, и окружения главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву заявил автор ИС "Вести" Валентин Богданов.

Они [демократы] почуяли кровь, они будут рвать вдоль и поперек. Начнут с самых уязвимых, слабых звеньев, каковым является, например, глава Пентагона Пит Хегсет – на него вообще все повесят, удобнее всего на него повесить Иран. Ну а дальше в этот список попадут и члены семьи Трампа, и те, кто с ним работает. Я думаю, нет смысла скрывать, что они уже угрожали и тем, кто курирует переговоры, в том числе по украинскому треку, и [зятю Дональда Трампа] Джареду Кушнеру, и [спецпосланнику президента США] Стивену Уиткоффу, и трамповскому окружению. Все эти люди так или иначе на мушке, на карандаше у демократов. Вряд ли они откажут себе в удовольствии атаковать и их тоже заявил Богданов

Богданов также добавил, что Америка "проснулась в другом политическом климате", а республиканцы потеряли даже те штаты, в которых побеждали на протяжении многих лет.

Республиканцы потеряли несгораемые суммы. Ну вот, например, Канзас – там побеждает демократ. Такого девяносто четыре года не было. Потерян полностью Техас, где теперь сенатор [Джеймс] Толарико представляет штат Одинокой звезды, как его называют, впервые за 38 лет, так еще и девушка латиноамериканского происхождения стала губернатором штата. Наверное, это нормально, потому что Техас – это давно уже латиноамериканский штат сказал Богданов

Ранее сообщалось, что демократы получат контроль над Палатой представителей Конгресса США по итогам промежуточных выборов, а за места в Сенате продолжается борьба в ключевых штатах.