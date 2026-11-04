Богданов заявил, что в проигрыше республиканцев на выборах Трамп обвинит всех

"Виноваты будут все": Богданов оценил реакцию Трампа на выборы Богданов заявил, что в проигрыше республиканцев на выборах Трамп обвинит всех

Москва4 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп начал искать виноватых после проигрышей республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. А виноватыми в итоге он сочтет всех, заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в мессенджере MAX.

Так он прокомментировал реакцию американского лидера на предварительные итоги голосования. Богданов привел цитату Трампа, в которой тот критикует губернатора Техаса Грега Эбботта, уступившему победу кандидату от Демократической партии.

Дональд Трамп в привычном стиле начал искать виноватых. Виноваты в итоге, конечно, будут все. Уже досталось техасскому губернатору республиканцу, который уступил демократке Джине Хинохосе. Первый пошел. Не последний, конечно отметил Богданов

Ранее Трамп заявил, что готов принять результаты промежуточных выборов в Конгресс. Глава Белого дома также отметил, что будет работать с представителями Демократической партии.