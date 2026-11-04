Богданов предположил, на что сделает упор Трамп после выборов в Конгресс США Богданов: внешняя политика останется мотивацией для Трампа на ближайшие два года

Москва4 ноя Вести.Ключевой мотивацией для президента США Дональда Трампа останется внешняя политика после потери лидирующей позиции республиканцев в Конгрессе. Об этом шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он отметил, что Трамп за два года не сможет провести какие-либо серьезные реформы во внутренней политике с оппозиционно настроенным Конгрессом.

И главный вопрос – осталась ли у него [Дональда Трампа] мотивация, в чем эта мотивация? Наверное, как считается, внешняя политика для таких президентов, заканчивающих в США – это самое удобное поле для игры, потому что там можно создать что-то, что потом будет называться красивым словом "наследие". И во внешней политике любой американский президент менее связан, чем в любой другой сфере. Серьезные реформы за два года не проведешь, тем более с оппозиционно настроенным Конгрессом. А тут, маневрируя с помощью исполнительных указов, можно что-то делать объяснил Богданов

Также журналист заявил, что Трамп уже начал искать виноватых после проигрышей республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, а виноватыми в итоге он сочтет всех.

Республиканцы на выборах в Конгресс и в местных губернаторских кампаниях терпят поражение в штатах, где ранее пользовались значительной поддержкой. В частности, в Техасе демократы, по прогнозам СМИ, одерживают победу как на выборах в Сенат, так и на пост губернатора. Джеймс Таларико будет представлять штат в Сенате. Он победил республиканца Кена Пакстона, за которого агитировал Дональд Трамп. Таларико станет первым демократическим сенатором от Техаса с 1988 года.