Победу Хэмилтона в Канзасе назвали электоральной катастрофой для республиканцев Богданов: победа Хэмилтона в Канзасе стала катастрофой для республиканцев

Москва4 ноя Вести.Победа кандидата от демократической партии Адама Хэмилтона на выборах в Сенат США в штате Канзас стала электоральной катастрофой для республиканцев. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Он отметил, что такого результата в этом штате не было около века.

В Канзасе сенатором стал демократ Адам Хэмилтон. Такого не было 94 года. Электоральная катастрофа для республиканцев заявил журналист

По предварительным прогнозам, демократы получат контроль над Палатой представителей Конгресса США по итогам промежуточных выборов, за места в Сенате продолжается борьба в ключевых штатах. Такие оценки представили телеканалы CNN и NBC News. NBC прогнозирует демократам в новом составе нижней палаты Конгресса 244 мандата, республиканцам - 191.