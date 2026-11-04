В Канзасе на выборах закончились бюллетени, люди уходили без голосования

Избиратели в Канзасе остались без бюллетеней и ушли с участков без голосования В Канзасе на выборах закончились бюллетени, люди уходили без голосования

Москва4 ноя Вести.В штате Канзас в рамках голосования на промежуточных выборах в США на одном из избирательных участков не хватило бюллетеней. Из-за этого некоторые жители уходили, так и не проголосовав, пишет некоммерческое новостное издание Kansas Reflector.

Уточняется, что подобный инцидент зафиксирован в Линвуде. Местные власти подтвердили, что при заказе бюллетеней была допущена ошибка, поэтому бумажных бланков на участок поступило меньше необходимого количества.

Одна из местных жительниц рассказала изданию, что на избирательный округ выделили всего 100 бумажных бюллетеней. Для электронного голосования работало лишь одно устройство, к которому выстроилась очередь.

По словам женщины, она видела, как 10–15 человек покинули участок, не проголосовав. Среди них был ее 18-летний сын, которому нужно было уйти на занятия в университет.

Госсекретарь Канзаса Скотт Шваб сообщил, что для устранения нехватки на участок дополнительно доставили 1 тысячу бюллетеней.

Глава избирательной комиссии штата Брайан Каски уточнил, что проблема затронула десятки человек, но не сотни местных жителей.

Местные власти добавили, что начали решать проблему вскоре после ее обнаружения. Тем, кто не смог проголосовать, предложили вернуться на участок.

Между тем, в США в рамках промежуточных выборов начали закрываться первые избирательные участки.

Телеканал CNN сообщил, что Трамп вместе с ближайшими соратниками и членами своей администрации будет следить за подсчетом голосов из Восточного зала Белого дома.