Избирательный участок в Мичигане эвакуировали из-за сообщения о бомбе

В Мичигане из-за угрозы взрыва эвакуировали людей с избирательного участка Избирательный участок в Мичигане эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Москва4 ноя Вести.В американском штате Мичиган был эвакуирован избирательный участок после полученного по телефону сообщения о возможном взрывном устройстве.

Соответствующая информация размещена в аккаунте полиции города Браунстаун в соцсети X.

Звонок с информацией о бомбе поступил на избирательный участок в школе Gibraltar Carson … Из здания проведена эвакуация говорится в сообщении

Правоохранители добавили, что на месте происшествия работают кинологи, а сотрудники полиции проводят обыски.

В комментариях под заявлением полиции пользователи соцсетей пишут, что над зданием школой барражируют вертолеты.

Ранее стало известно, что один из избирательных участков в штате Канзас по ошибке заказал лишь 100 бюллетеней, в результате желающие проголосовать так и не смогли этого сделать.