Москва4 нояВести.В американском штате Мичиган был эвакуирован избирательный участок после полученного по телефону сообщения о возможном взрывном устройстве.
Соответствующая информация размещена в аккаунте полиции города Браунстаун в соцсети X.
Звонок с информацией о бомбе поступил на избирательный участок в школе Gibraltar Carson … Из здания проведена эвакуацияговорится в сообщении
Правоохранители добавили, что на месте происшествия работают кинологи, а сотрудники полиции проводят обыски.
В комментариях под заявлением полиции пользователи соцсетей пишут, что над зданием школой барражируют вертолеты.
Ранее стало известно, что один из избирательных участков в штате Канзас по ошибке заказал лишь 100 бюллетеней, в результате желающие проголосовать так и не смогли этого сделать.