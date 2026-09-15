Верховный суд США отклонил новые правила голосования по почте Верховный суд США запретил новые требования к организации голосования по почте

Москва15 сен Вести.Верховный суд США приостановил исполнение нормативного акта администрации президента США Дональда Трампа, который предполагает изменение порядка рассылки бюллетеней избирателям по почте. Об этом пишет CBS News.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался против голосования по почте. По его словам, этот нормативный акт защитит процесс выборов от мошенничества.

Верховный суд в понедельник оставил без изменений решение суда низшей инстанции, которое заблокировало почтовой службе США применение новых правил голосования по почте, отвергнув усилия администрации Трампа по продвижению правил в преддверии промежуточных выборов в ноябре говорится в публикации

Согласно новым требованиям, власти штатов должны были передавать списки избирателей почтовой службе США для сверки адресов. При этом ведомству запрещалось доставлять бюллетени, отправленные лицам, не включенным в эти перечней. Также требовалось использование отслеживающих штрих-кодов на конвертах с бюллетенями. Ранее на почту такие функции не возлагались.

Низшие инстанции запретили исполнение этого нормативного акта, поскольку сочли, что почтовая служба США не имеет полномочий отказываться от доставки бюллетеней там, где власти штатов не будут следовать новым правилам. Верховный суд поддержал эти решения.

3 ноября в США состоятся промежуточные выборы. Голосовать будут за членов Палаты представителей, сенаторов, губернаторов 36 штатов и депутатов законодательных собраний.