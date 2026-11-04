Трампу не удастся договориться с оппозиционным Конгрессом, уверен американист Эксперт Дробницкий: у Трампа не осталось советников для диалога с Конгрессом

Москва4 ноя Вести.Президенту США Дональду Трампу не удастся взаимодействовать с оппозиционным Конгрессом, так как у него почти не осталось советников для налаживания диалога с сенаторами. Об этом американист Дмитрий Дробницкий заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Эксперт напомнил, что многие американские лидеры в конце своих сроков работали с "враждебным" Конгрессом, когда большинство мест в нем занимали представители другой партии.

Каждый находил возможность … каким-то образом все-таки взаимодействовать, где-то давить административно на отдельных сенаторов, … где-то использовать административные, политические рычаги, а где-то уметь вовлекать их в совместную работу. А у Трампа просто нет людей, которые могли бы это осуществить сказал он

Дробницкий добавил, что единственным опытным человеком, который мог бы помочь Трампу наладить диалог с Конгрессом, является глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Однако у эксперта есть подозрения, что она может покинуть свой пост.

Есть один человек, очень опытный, это глава администрации Сьюзан Уайлс. Сдается мне, что все эти слухи о ее болезни, частично подтвержденные, могут привести к тому, что она сейчас срулит из администрации, и тогда взаимодействие с Конгрессом будет попросту невозможно. Потому что остальных советников, которые могли бы пойти в Конгресс и начать с кем-то говорить, в Конгрессе или не уважают, или не любят подчеркнул он

Согласно прогнозу агентства Bloomberg, Демократическая партия по итогам промежуточных выборов получит контроль над Палатой представителей Конгресса США. Демократы получат минимум 223 места в нижней палате при том, что у представителей Республиканской партии только 126 мандатов.

Также агентство опубликовало прогноз по итогам выборов в верхнюю палату – Сенат. Там демократы, как утверждается, получают 54 места, у республиканцев – 41 кресло.