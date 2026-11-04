Москва4 нояВести.Президенту США Дональду Трампу не удастся взаимодействовать с оппозиционным Конгрессом, так как у него почти не осталось советников для налаживания диалога с сенаторами. Об этом американист Дмитрий Дробницкий заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".
Эксперт напомнил, что многие американские лидеры в конце своих сроков работали с "враждебным" Конгрессом, когда большинство мест в нем занимали представители другой партии.
Каждый находил возможность … каким-то образом все-таки взаимодействовать, где-то давить административно на отдельных сенаторов, … где-то использовать административные, политические рычаги, а где-то уметь вовлекать их в совместную работу. А у Трампа просто нет людей, которые могли бы это осуществитьсказал он
Дробницкий добавил, что единственным опытным человеком, который мог бы помочь Трампу наладить диалог с Конгрессом, является глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Однако у эксперта есть подозрения, что она может покинуть свой пост.
Есть один человек, очень опытный, это глава администрации Сьюзан Уайлс. Сдается мне, что все эти слухи о ее болезни, частично подтвержденные, могут привести к тому, что она сейчас срулит из администрации, и тогда взаимодействие с Конгрессом будет попросту невозможно. Потому что остальных советников, которые могли бы пойти в Конгресс и начать с кем-то говорить, в Конгрессе или не уважают, или не любятподчеркнул он
Согласно прогнозу агентства Bloomberg, Демократическая партия по итогам промежуточных выборов получит контроль над Палатой представителей Конгресса США. Демократы получат минимум 223 места в нижней палате при том, что у представителей Республиканской партии только 126 мандатов.
Также агентство опубликовало прогноз по итогам выборов в верхнюю палату – Сенат. Там демократы, как утверждается, получают 54 места, у республиканцев – 41 кресло.