Москва21 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп охарактеризовал руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера как самого влиятельного человека на планете. Такое заявление он сделал в ходе общения с представителями прессы в Белом доме.

Кстати, сейчас в этой комнате находится самый могущественный человек в мире - глава аппарата Белого дома Стивен Миллер подчеркнул Трамп

По словам Трампа, Миллер возглавляет аппарат Белого дома с 9 ноября. До этого он занимал пост заместителя руководителя аппарата и был ключевым советником президента. На этой должности Миллер сменил Сьюзи Уайлс, которая перешла на работу в политическую структуру американского лидера.

Решение о назначении Миллера Трамп объяснил стремлением что-то изменить. При этом он отметил, что Уайлс отлично справлялась со своими обязанностями. Сама Уайлс в соцсети X подтвердила уход с должности и заявила, что гордится участием в достижениях администрации.

Политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что назначение Миллера свидетельствует о нежелании Трампа уступать демократам в Конгрессе. Эксперт назвал Миллера одним из самых преданных последователей президента и указал, что тот готов к полномасштабной войне с демократами. По оценке Дудакова, это назначение означает увеличение дистанции между Трампом и другими представителями его окружения.