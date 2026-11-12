Белый дом хочет дать американским министрам больше свободы действий Fox News: в Белом доме решили ослабить контроль над главами ведомств США

Москва12 ноя Вести.Главы американских ведомств получат больше свободы действий после прихода Стивена Миллера на пост руководителя аппарата Белого дома. Об этом говорится во внутреннем меморандуме администрации президента США.

Каждый глава ведомства является лучшим руководителем и представителем своего министерства, и новая должность позволит Белому дому обеспечить кабинет необходимыми ресурсами и поддержкой… следует из меморандума

Раньше министрам не разрешали самостоятельно общаться со СМИ, делать заявления и вести публичную повестку. Их действия контролировал секретарь кабинета. После прихода Миллера должность планируют переименовать на "директора по взаимодействию", который будет не "следить", а помогать министрам "ресурсами и поддержкой".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что поменяет руководителя аппарата Белого дома. С девятого ноября должность занимает один из его ближайших советников - Стивен Миллер. Эксперты уже объяснили, почему американский лидер пошел на этот шаг.