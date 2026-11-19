Ушаков сообщил о знакомстве с новым главой аппарата Белого дома Ушаков: представители РФ познакомились с новым главой аппарата Белого дома

Москва19 ноя Вести.Российские представители познакомились с новым главой аппарата Белого дома. Об этом рассказал журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков прокомментировал вопрос Князевой, удалось ли пообщаться с кем-то из американской делегации в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Мы познакомились с новым руководителем администрации господином [Стивеном] Миллером сказал Ушаков

Помощник президента отметил, что после первого общения пока сложно составить впечатление о новом руководителе аппарата Белого дома. Однако Ушаков выразил уверенность, что Миллер – подходящий человек для должности, если Трамп принял решение о его назначении.

Американский лидер назначил одного из своих ближайших советников Стивена Миллера главой своего аппарата 6 ноября. Он приступил к исполнению обязанностей 9 ноября, сменив Сьюзи Уайлс, которая перешла в Trump Political Operation.