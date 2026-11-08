"Можете сообщать мне": Трамп попросил говорить об угрозах со стороны демократов Трамп: угрозы в адрес республиканцев – совершенно незаконны

Москва8 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попросил незамедлительно сообщать об угрозах в адрес членов и спонсоров Республиканской партии от демократов. Об этом амеркианский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

Угрозы, которые Демократическая партия адресует невиновным республиканским донорам и членам партии, абсолютно беспрецедентны и совершенно незаконны. Пожалуйста, сообщайте о них в министерство юстиции незамедлительно! следует из поста в социальных сетях

Отдельно глава Белого дома подчеркнул, что о таких инцидентах можно сообщать ему лично.

На промежуточных выборах 3 ноября американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Телеканал CNN прогнозирует, что демократы получат большинство в палате представителей. Трамп также публично поздравил демократов с победой и заявил, что республиканцы могли бы добиться значительно лучших результатов, если бы он участвовал в выборах.