"Это их уничтожит": Трамп заявил, что не боится импичмента от демократов Трамп: демократы навредят себе, если попытаются запустить импичмент

Москва5 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выступления в Белом доме заявил журналистам, что не боится возможного объявления импичмента со стороны демократов. Соответствующая видеозапись с выступлением американского лидера была опубликована на официальной странице Белого дома в соцсети Х.

Нет, нет, нет, ни капельки ответил Трамп на вопрос

Он отметил, что Демократическая партия получила бы намного больший ущерб от его отстранения.

Я думаю, что это разрушило бы Демократическую партию, если бы они так поступили, потому что это был бы импичмент без всякой причины. За что? За то, что у нас процветающая страна? добавил глава Белого дома

В администрации американского президента заявили, что демократы попытаются вернуть прежний курс, но не смогут добиться успеха. В перечне направлений, на которые, как ожидается, планируют "посягнуть" представители партии названы вопросы охраны южной границы, налоговая реформа, добыча энергоресурсов, программы разнообразия (DEI) и регулирование судебной системы.

В США 3 ноября прошли промежуточные выборы. Американцы избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах также состоялись выборы губернаторов. По последним оценкам американских СМИ, демократы получают большинство мест в обеих палатах Конгресса нового созыва. Сейчас большинство в Сенате и Палате представителей у республиканцев.