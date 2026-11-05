Москва5 нояВести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время выступления в Белом доме заявил журналистам, что не боится возможного объявления импичмента со стороны демократов. Соответствующая видеозапись с выступлением американского лидера была опубликована на официальной странице Белого дома в соцсети Х.
Нет, нет, нет, ни капелькиответил Трамп на вопрос
Он отметил, что Демократическая партия получила бы намного больший ущерб от его отстранения.
Я думаю, что это разрушило бы Демократическую партию, если бы они так поступили, потому что это был бы импичмент без всякой причины. За что? За то, что у нас процветающая страна?добавил глава Белого дома
В администрации американского президента заявили, что демократы попытаются вернуть прежний курс, но не смогут добиться успеха. В перечне направлений, на которые, как ожидается, планируют "посягнуть" представители партии названы вопросы охраны южной границы, налоговая реформа, добыча энергоресурсов, программы разнообразия (DEI) и регулирование судебной системы.
В США 3 ноября прошли промежуточные выборы. Американцы избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах также состоялись выборы губернаторов. По последним оценкам американских СМИ, демократы получают большинство мест в обеих палатах Конгресса нового созыва. Сейчас большинство в Сенате и Палате представителей у республиканцев.