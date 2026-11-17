СМИ сообщили о сбое в работе сверхсекретной сети АНБ США CNN: сверхсекретная внутренняя сеть АНБ США вышла из строя

Москва17 ноя Вести.Внутренняя сеть Агентства национальной безопасности (АНБ) Соединенных Штатов вышла из строя, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

В сообщении отмечается, что речь идет о сверхсекретной сети.

Сверхсекретная сеть, которую АНБ использует для внутренней связи, перестала работать говорится в публикации

Уточняется, что речь идет о сети под названием NSA Net, которую сотрудники используют для обмена секретной информацией. По данным журналистов, сейчас АНБ оценивает масштабы проблемы. Для сотрудников введен поэтапный график выхода на работу.

Как отмечает CNN, признаков кибератаки к настоящему моменту нет.

Ранее сообщалось, что в США произошла повторная задержка рейсов. Речь идет о сбоях в работе IT-системы авиакомпании United Airlines. Ранее сбой в работе авиадиспетчерских служб США затронул более трех тысяч находящихся в полете воздушных судов.