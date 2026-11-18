Клейтон заявил, что технические сбои в США не связаны с кибератаками Глава нацразведки США: технические сбои в стране не связаны с кибератаками

Москва18 ноя Вести.Серия недавних крупных технических сбоев в Соединенных Штатах не связана с кибератаками или действиями какого-либо государства. Такое мнение высказал телеканалу CNBC глава американской нацразведки Джей Клейтон.

Он заявил, что в ходе масштабного обновления программного обеспечения в США была выявлена некая уязвимость, и именно процесс ее устранения отчасти вызвал технические неполадки.

Однако все это не является ни скоординированной кибератакой, ни действиями, спонсируемыми каким-либо государством и направленными против США отметил Клейтон

Он объяснил, что многие компьютерные системы, используемые в США, устарели и являются уязвимыми. При этом, по его словам, они недостаточно хорошо с новыми технологиями. По мнению Клейтона, пришло время провести обновление по всей американской цифровой инфраструктуре.

16 ноября клиенты ряда крупнейших банков Соединенных Штатов Америки столкнулись с перебоями в работе их сервисов. В основном проблемы были связаны с отображением баланса на счетах и проведением операций. Неполадки затронули банки JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Chase Bank и US Bank. Всего было зарегистрировано больше 7,2 тысячи жалоб, большая часть из которых (4,4 тысячи) пришлась на Chase Bank.