Клиенты ряда крупнейших банков США столкнулись с перебоями в их работе

Крупнейшие банки США столкнулись со сбоями в работе Клиенты ряда крупнейших банков США столкнулись с перебоями в их работе

Москва16 ноя Вести.Клиенты ряда крупнейших банков Соединенных Штатов Америки столкнулись с перебоями в работе их сервисов, следует из данных портала Downdetector.

Неполадки коснулись банков JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Chase Bank и US Bank. Всего было зарегистрировано больше 7,2 тысячи жалоб, большая часть из которых (4,4 тысячи) пришлась на Chase Bank.

Основные проблемы, с которыми столкнулись пользователи - проблемы с отображением баланса на счетах и проведением операций.

Ранее пользователи чат-бота Claude по всему миру начали сообщать о перебоях в его работе. Больше всего жалоб поступало из Германии, Франции, Великобритании, США и Италии.