Россияне жалуются на сбои в работе сайта и приложения Сбербанка

Сайт и приложение Сбербанка работают со сбоями Россияне жалуются на сбои в работе сайта и приложения Сбербанка

Москва13 ноя Вести.Россияне жалуются на проблемы с работой сайта и мобильного приложения Сбербанка, следует из данных сайта Detector404, который отслеживает сбои в интернете.

Согласно данным Detector404, жалоб на работу сайта и приложения Сбербанка "много".

Всплеск жалоб фиксируется примерно с 16.00 мск. За сутки поступило уже порядка 1 тысячи жалоб, за час зафиксированы 302 жалобы.

Пользователи жалуются на то, что не проходит эквайринг, не работает оплата, сайт недоступен, не работает терминал.

Жалобы на работу сайта и приложения Сбербанка поступают из Петербурга и Ленобласти, Москвы и Подмосковья и Ярославской области.

Ранее сообщалось о техническом сбое в работе ряда сервисов Microsoft.