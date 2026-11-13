Microsoft подтвердил технический сбой в работе своих сервисов

Технический сбой парализовал часть сервисов Microsoft Microsoft подтвердил технический сбой в работе своих сервисов

Москва13 ноя Вести.Американская корпорация Microsoft столкнулась с масштабным нарушением работы своих облачных сервисов, сообщила в соцсети X пресс-служба компании.

На фоне этой ситуации портал Downdetector зафиксировал массовые жалобы от пользователей на технические сбои в работе нескольких сервисов.

Наибольшее количество жалоб поступило 12 ноября около 22.00 мск из США: 131 тысяча человек сообщила о неполадках в работе Outlook, 46 тысяч — Microsoft 365, еще 5,8 тысячи испытали трудности с запуском Copilot, а 4,5 тысячи — Microsoft Teams.

География проблемы охватила, прежде всего, Северную и Южную Америку, однако в корпорации не исключили, что с последствиями сбоя могут столкнуться клиенты и в других регионах.

Уточняется, что инцидент затронул Exchange Online — облачную почтовую платформу — и ряд других продуктов пакета Microsoft 365.

Наши автоматизированные системы восстановления уже приняли меры для возобновления работы сервиса. Согласно данным телеметрии, эти действия эффективно снижают масштаб проблемы говорится в публикации Microsoft в соцсети X

В корпорации подчеркнули, что причины неполадок устанавливаются.

Предыдущий масштабный сбой произошел в середине августа 2026 года: тогда пользователи по всему миру не могли получить доступ к GitHub, Microsoft Copilot и Microsoft Teams.

По данным Downdetector, GitHub был недоступен порядка трех часов, а пиковое количество жалоб превысило 2,7 тысячи. Более 70% сообщивших о проблемах отметили невозможность зайти на сайт.