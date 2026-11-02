Причиной сбоя у провайдера Beget стала кибератака Провайдер Beget: недавний сбой связан с кибератакой

Москва2 ноя Вести.Работа нескольких сервисов, которая обеспечивается инфраструктурой облачного провайдера Beget, была нарушена из-за массированной кибератаки. Об этом говорится в сообщении компании для клиентов в ее официальном Telegram-канале.

Наша инфраструктура подверглась массированной кибератаке... Мы продолжаем оценивать масштаб последствий атаки, поэтому пока не можем назвать точные сроки полного восстановления всех сервисов сказано в тексте обращения

Beget уже восстановил работу выделенных серверов, на которых администрированием программного обеспечения клиенты занимаются самостоятельно. В течение нескольких часов планируется запуск NS-серверов, отвечающих за преобразование доменных имен в IP-адреса сайтов.

О масштабном сбое в архитектуре Beget стало известно утром 2 ноября. Мониторинговые сервисы зафиксировали свыше восьми тысяч жалоб на работу провайдера.