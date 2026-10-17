В Санкт-Петербурге "П.А.К.Т" и "еТелеком" предупредили о проблемах с интернетом

"П.А.К.Т" и "еТелеком" предупредили петербуржцев о проблемах с интернетом В Санкт-Петербурге "П.А.К.Т" и "еТелеком" предупредили о проблемах с интернетом

Москва17 окт Вести.Два петербургских оператора связи – "П.А.К.Т" и "еТелеком" – предупредили абонентов о проблемах с интернетом. Соответствующие сообщения они опубликовали в социальной сети "ВКонтакте".

В "П.А.К.Т" пояснили, что серверное оборудование компании подверглось мощной DDoS-атаке. Из-за этого у некоторых абонентов возможны перебои с интернетом и входом в личный кабинет.

Друзья… Сейчас на наше серверное оборудование идет очень сильная DDoS-атака. Из-за этого у части абонентов могут быть перебои с интернетом и доступом в личный кабинет говорится в публикации

Специалисты уже отражают атаку и стараются как можно скорее вернуть стабильную работу интернета. В компании отметили, что атака внешняя и с оборудованием или линией пользователей она не связана. Когда нагрузка спадет, доступ восстановится полностью.

Провайдер "еТелеком" тоже сообщил абонентам о технических сбоях. В компании заверили, что специалисты прилагают все усилия, чтобы восстановить работу как можно скорее.