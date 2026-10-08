"Циан" сообщил о сбое в работе своего сайта и мобильного приложения

В работе сайта и мобильного приложения "Циан" произошел сбой "Циан" сообщил о сбое в работе своего сайта и мобильного приложения

Москва8 окт Вести."Циан" столкнулся со сбоем в работе сайта и мобильного приложения, сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в настоящий момент техническая команда компании прикладывает усилия, направленные на оперативное восстановление полноценной работы платформы.

Мы фиксируем сбой в работе сайта и приложения "Циан" в связи с инцидентом на объекте инфраструктурного партнера говорится в заявлении

При этом "Циан" не уточняет, о каком именно инфраструктурном партнере идет речь.