Клиенты Ozon Банка пожаловались на сбои в работе его сервисов

В работе сервисов Ozon Банка произошли сбои Клиенты Ozon Банка пожаловались на сбои в работе его сервисов

Москва20 ноя Вести.Клиенты Ozon Банка сообщают о проблемах в работе цифровых сервисов кредитной организации. Это следует из данных ресурса для отслеживания сбоев в интернете Detector404.

За сутки количество жалоб превысило 1000, за последний же час их число составило 923 (на 9​​​.22 мск). Пользователи жалуются как на работу мобильного приложения в целом, так и на проблемы с оплатой и переводами в частности.

Больше всего жалоб поступало из Свердловской, Томской, Новосибирской областей и Санкт-Петербурга.

Ранее массовый сбой в работе приложения Ozon Банка был зафиксирован 6 ноября.