Москва20 нояВести.Клиенты Ozon Банка сообщают о проблемах в работе цифровых сервисов кредитной организации. Это следует из данных ресурса для отслеживания сбоев в интернете Detector404.
За сутки количество жалоб превысило 1000, за последний же час их число составило 923 (на 9.22 мск). Пользователи жалуются как на работу мобильного приложения в целом, так и на проблемы с оплатой и переводами в частности.
Больше всего жалоб поступало из Свердловской, Томской, Новосибирской областей и Санкт-Петербурга.
Ранее массовый сбой в работе приложения Ozon Банка был зафиксирован 6 ноября.