Работа сервисов Ozon Банка восстановлена после сбоя Сервисы Ozon Банка восстановлены после сбоя

Москва20 ноя Вести.Сбои в работе сервисов Ozon Банка, которые наблюдались утром у части клиентов, устранены, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Сегодня утром сервисы Оzon Банка работали нестабильно у части клиентов. Наши специалисты уже устранили проблему – сейчас все сервисы банка работают в обычном режиме пояснили в банке

В течение последних суток о проблемах сообщили 1,1 тыс. пользователей. Из них 6% пришлось на Новосибирскую область, 4% – на Самарскую и Свердловскую области, 3% – на Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что пользователи Ozon Банка пожаловались на сбои в работе сервисов кредитной организации. По данным сервиса Detector404, накануне количество сообщений о проблемах в работе Ozon Банка превысило 13 тысяч.