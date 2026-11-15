В пресс-службе VK сообщили о штатной работе сервиса "Дзен" после сбоя

Сервис "Дзен" работает штатно после сбоя В пресс-службе VK сообщили о штатной работе сервиса "Дзен" после сбоя

Москва15 ноя Вести.Сервис "Дзен" работает в штатном режиме в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK.

Ранее пользователи из РФ пожаловались на массовые неполадки в работе платформы "Дзен". По информации сервиса мониторинга сбоев "Сбой РФ", проблемы начались в воскресенье, 15 ноября, около 20.15 мск. За день количество жалоб на работу платформы достигло 3 626.

Сервис работает штатно сказали в компании

Ранее сообщалось о масштабной кибератаке на инфраструктуру российского хостинг-провайдера Beget.