Провайдер Beget: DDoS-атака не повлияла на работу восстановленной инфраструктуры

В Beget заявили, что DDoS-атака не повлияла на работу восстановленных сервисов Провайдер Beget: DDoS-атака не повлияла на работу восстановленной инфраструктуры

Москва15 ноя Вести.DDoS-атака на инфраструктуру Beget не сказывается на работе уже восстановленных сервисов и ресурсов клиентов, размещенных на серверах провайдера. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Ранее стало известно, что инфраструктура хостинг-провайдера подверглась мощной DDoS-атаке.

Несмотря на продолжающуюся DDoS-атаку высокой интенсивности, она не оказывает влияния на работу уже восстановленных сервисов Beget и размещенных на наших серверах ресурсов клиентов говорится в сообщении

Как уточнили в компании, специалисты продолжают устранять последствия кибератаки. В частности, восстанавливаются недоступные ресурсы, а пользователям постепенно возвращают привычный функционал сервисов.

По данным компании, уже удалось вернуть к работе свыше 215 тыс. сайтов — данные взяты из резервных копий. Процесс восстановления виртуального хостинга почти завершен, а специалисты продолжают заниматься оставшимися ресурсами.