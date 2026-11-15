На хостинг-провайдера Beget совершили DDoS-атаку Мощная DDoS-атака обрушилась на инфраструктуру хостинг-провайдера Beget

Москва15 ноя Вести.Инфраструктура хостинг-провайдера Beget подверглась мощной DDoS-атаке. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

В настоящий момент наша инфраструктура подвергается масштабной DDoS-атаке мощностью до 850 Гбит/с. Атакующие последовательно перебирают наши подсети, пытаясь нарушить доступность сервисов говорится в сообщении

По данным компании, характер атаки говорит о том, что ее целью является помешать восстановлению после инцидента. Тем не менее, команда продолжает отражать удары и обеспечивать работу инфраструктуры.

В Beget предупредили, что некоторые пользователи могли потерять доступ к отдельным ресурсам: к Ozon, Wildberries, Сбербанку и другим. Специалисты работают над устранением проблем.