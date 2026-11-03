Москва3 ноя Вести.Российский хостинг-провайдер Beget сообщил об утрате данных в облачной инфраструктуре в результате кибератаки. Об этом говорится в официальном Telegram-канале компании.

В компании уточнили, что резервные копии хостинга и облачной инфраструктуры остались доступны для последующего восстановления. Однако предоставить клиентам доступ к ним пока невозможно из-за необходимости восстановить работу самой инфраструктуры.

По предварительной оценке, восстановлению подлежат почти 100% сайтов, размещавшихся на виртуальном хостинге. Мы приступили к восстановлению работы хостинговых серверов. Запуск виртуального хостинга также требует скрупулезной проверки серверов, и на это также требуется значительное время говорится в публикации

По информации провайдера, полностью потеряны данные сервисов VPS, S3 и Kubernetes, а также настройки CDN и IP. При этом файловые резервные копии виртуальных серверов удалось сохранить.

Провайдер рекомендовал клиентам сменить пароли, ключи доступа и другие учетные данные, которые могли храниться на серверах. При этом на уже проверенных системах специалисты пока не обнаружили признаков попыток скачивания или изменения пользовательской информации.

О масштабном сбое в работе Beget стало известно 2 ноября. Неполадки затронули дата-центры компании и доступность сайтов ее клиентов. Позднее уточнялось, что причиной сбоя стала массированная кибератака.