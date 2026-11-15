Хостинг-провайдер Beget подвергся второй масштабной кибератаке за две недели

На хостинг-провайдера Beget вновь совершили кибератаку Хостинг-провайдер Beget подвергся второй масштабной кибератаке за две недели

Москва15 ноя Вести.Инфраструктура российского хостинг-провайдера Beget вновь подверглась масштабной кибератаке. Мощность DDoS-атаки достигает 850 Гбит/с, сообщила компания в своем Telegram-канале.

В настоящий момент наша инфраструктура подвергается масштабной DDoS-атаке мощностью до 850 Гбит/с. Атакующие последовательно перебирают наши подсети, пытаясь нарушить доступность сервисов сказано в сообщении

В Beget предполагают, что целью атаки является срыв работ по восстановлению инфраструктуры после предыдущего инцидента.

Из-за интенсивности атаки у некоторых пользователей могли возникнуть временные проблемы с доступом к отдельным ресурсам, в том числе Ozon, Wildberries и сервисам Сбербанка.

Для защиты инфраструктуры компания ограничила количество попыток SSH-подключений с IP-адресов за пределами России до пяти в секунду с одного адреса. Специалисты Beget продолжают отражать атаку и восстанавливать стабильную работу сервисов.

Ранее, в ночь на 2 ноября, инфраструктура Beget уже подвергалась массированной кибератаке, которая привела к масштабному сбою в работе сервисов провайдера.