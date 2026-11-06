Облачная инфраструктура провайдера Beget была уничтожена в ходе кибератаки Провайдер Beget заявил об уничтожении своей облачной инфраструктуры

Москва6 ноя Вести.Облачная инфраструктура провайдера Beget была полностью уничтожена в ходе недавней кибератаки и не подлежит восстановлению. Об этом говорится в заявлении в официальном Telegram-канале компании.

К сожалению, облачная инфраструктура уничтожена. Облачную инфраструктуру строим заново. Уже восстановили архитектуру и управляющие сервисы, планируем подключить первые серверы в течение 1-2 дней говорится в тексте

Провайдер пояснил, что процесс восстановления идет с учетом того, что угроза для инфраструктуры сохраняется. Компания сотрудничает с полицией, специалистами по информационной безопасности и госструктурами.

Ранее в Beget заявили, что обладают резервными копиями хостинга. То есть почти 100% сайтов, которые были размещены на серверах фирмы, можно восстановить.