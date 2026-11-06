В Ozon Банке заявили об устранении проблемы в работе приложения Ozon Банк: все сервисы банка работают в обычном режиме

Москва6 ноя Вести.Все сервисы Ozon Банка работают в обычном режиме, проблема устранена, сообщили в пресс-службе банка.

Сегодня у части клиентов Ozon Банка были сложности со входом и оплатой. Наши специалисты устранили проблему — сейчас все сервисы банка работают в обычном режиме говорится в сообщении

Ранее стало известно, что днем 6 ноября у клиентов банка возникли сложности со входом в приложение и оплатой. Больше всего жалоб поступило от пользователей из Санкт-Петербурга, Москвы, а также Московской, Самарской и Новосибирской областей.