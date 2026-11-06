В Ozon Банке сообщили о перебоях Ozon Банк подтвердил сбой в работе приложения

Москва6 ноя Вести.Массовый сбой произошел в работе приложения Ozon Банка, сейчас проблема уже решается, сообщили в пресс-службе банка.

Сейчас у части клиентов Ozon Банка могут возникать сложности со входом в приложение и оплатой. Мы знаем о ситуации и делаем все возможное, чтобы всё заработало как можно скорее сказано в сообщении

Согласно данным сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, к 11.50 мск количество сообщений о проблемах в работе Ozon Банка превысило 13 тысяч.

Больше всего жалоб поступает от пользователей из Санкт-Петербурга, Москвы, а также Московской, Самарской и Новосибирской областей.