Москва6 нояВести.Массовый сбой произошел в работе приложения Ozon Банка, сейчас проблема уже решается, сообщили в пресс-службе банка.
Сейчас у части клиентов Ozon Банка могут возникать сложности со входом в приложение и оплатой. Мы знаем о ситуации и делаем все возможное, чтобы всё заработало как можно скореесказано в сообщении
Согласно данным сервиса по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, к 11.50 мск количество сообщений о проблемах в работе Ozon Банка превысило 13 тысяч.
Больше всего жалоб поступает от пользователей из Санкт-Петербурга, Москвы, а также Московской, Самарской и Новосибирской областей.