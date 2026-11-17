Downdetector: в работе сервисов Apple в США наблюдаются сбои

Пользователи из США жалуются на сбои в работе сервисов Apple Downdetector: в работе сервисов Apple в США наблюдаются сбои

Москва17 ноя Вести.Пользователи сервисов компании Apple из Соединенных Штатов начали массово жаловаться на сбои в их работе, следует из данных портала Downdetector.

Неполадки в работе сервисов начались примерно в 20.14 мск. Больше всего сообщений о сбоях касается Apple Pay - на него подали более 2,3 тысячи жалоб. Также неполадки коснулись облачного сервиса iCloud (1,2 тысячи жалоб) и службы поддержки Apple Support (2,2 тысячи жалоб).

Пользователи отмечают, что функции перевода средств и покупок в Apple Pay работают некорректно. Также проблемы возникли с авторизацией в сервисах поддержки Apple.

Ранее Downdetector сообщил о масштабных неполадках в функционировании поисковой системы Google, видеостримингового сервиса Twitch и нейросети DeepSeek на территории России.

За день до этого клиенты крупнейших банков США столкнулись со сбоями в работе их сервисов.