Москва13 ноя Вести.Cбой в работе сервисов Microsoft был вызван технической ошибкой и не связан с кибератакой или деятельностью ИИ-агентов. Об этом американская компания заявила агентству РИА Новости.

Это была техническая проблема, не связанная с кибератакой или ИИ-агентами сказал представитель компании

В заявлении представителя сказано, что все случилось из-за ошибки, допущенной в ходе более раннего наращивания пропускной способности сети. Он уточнил, что ошибка проявилась после недавнего изменения в сети.

Масштабные проблемы в работе сервисов Microsoft по всему миру наблюдались 12 ноября. Пользователи жаловались на сбои в Outlook, Microsoft 365, Copilot, Teams и других продуктах компании. По информации из открытых источников, проблемы все еще наблюдаются.