Сбой в Google Cloud привел к проблемам в работе Revoult и других сервисов

Раскрыта причина масштабного сбоя в работе ряда сервисов в Европе Сбой в Google Cloud привел к проблемам в работе Revoult и других сервисов

Москва20 окт Вести.Сбой в облачной платформе Google Cloud американской компании Google привел к проблемам в работе банка Revolut в разных странах, а также ряда других сервисов на территории Великобритании. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC.

Отмечается, что многочисленные проблемы с Google Cloud зафиксированы в регионе europe-west2. Как уточнили журналисты, дата-центр europe-west2 расположен в Лондоне.

Вместе с тем, по данным телеканала Sky News, о неполадках сообщали клиенты британских банков Halifax, HSBC, Lloyds Bank и Bank of Scotland. Помимо этого сбой затронул, как утверждается, сайты Национальной службы здравоохранения и правительства Великобритании, а также сети супермаркетов Asda.

О масштабном сбое в работе банка Revolut стало известно 20 октября.