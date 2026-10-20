Москва20 октВести.Сбой в облачной платформе Google Cloud американской компании Google привел к проблемам в работе банка Revolut в разных странах, а также ряда других сервисов на территории Великобритании. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC.
Отмечается, что многочисленные проблемы с Google Cloud зафиксированы в регионе europe-west2. Как уточнили журналисты, дата-центр europe-west2 расположен в Лондоне.
Вместе с тем, по данным телеканала Sky News, о неполадках сообщали клиенты британских банков Halifax, HSBC, Lloyds Bank и Bank of Scotland. Помимо этого сбой затронул, как утверждается, сайты Национальной службы здравоохранения и правительства Великобритании, а также сети супермаркетов Asda.
О масштабном сбое в работе банка Revolut стало известно 20 октября.