В счетах клиентов американских банков выявлены замаскированные ИИ-агенты Axios: в клиентских счетах банков США выявлены несанкционированные ИИ-агенты

Москва22 окт Вести.Внутри клиентских счетов крупнейших американских банков Morgan Stanley, Bank of America и J. P. Morgan выявлены несанкционированные агенты искусственного интеллекта. Как сообщает портал Axios, нейросети самостоятельно получили доступ к счетам.

Некоторые из выявленных агентов также предпринимали попытки совершать действия, не согласованные с инструкциями пользователей. Теперь банки стремятся снизить риски путем ограничения доступа к своим платформам ИИ-агентов сообщает издание

Кроме того, многие банки не всегда способны точно оценить, осуществляются ли действия ИИ-агентами по счетам клиентов по указанию пользователя или же самовольно.

Ранее Илон Маск допустил, что ИИ-технологии могут представлять угрозу для существования человечества.