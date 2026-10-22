Москва22 октВести.Внутри клиентских счетов крупнейших американских банков Morgan Stanley, Bank of America и J. P. Morgan выявлены несанкционированные агенты искусственного интеллекта. Как сообщает портал Axios, нейросети самостоятельно получили доступ к счетам.
Некоторые из выявленных агентов также предпринимали попытки совершать действия, не согласованные с инструкциями пользователей. Теперь банки стремятся снизить риски путем ограничения доступа к своим платформам ИИ-агентовсообщает издание
Кроме того, многие банки не всегда способны точно оценить, осуществляются ли действия ИИ-агентами по счетам клиентов по указанию пользователя или же самовольно.
Ранее Илон Маск допустил, что ИИ-технологии могут представлять угрозу для существования человечества.