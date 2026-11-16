Москва16 ноя Вести.Белый дом собирается "взорвать" старое авиадиспетчерское оборудование в аэропортах США и установить вместо него новое, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

Он объяснил, что масштабные отмены полетов в США, произошедшие в пятницу, были вызваны "сердечным приступом" у устаревшего оборудования для управления полетами.

У нас старое и неисправное оборудование. Мы уже говорили об этом Конгрессу… В некоторых случаях ему более 50 лет, и мы, по сути, хотим его взорвать и установить новое, и мы можем сделать это одновременно практически без каких-либо проблем. Вот чем мы и занимаемся, но для этого нам нужны средства сказал Трамп

14 ноября власти США временно приостановили вылеты из всех аэропортов страны. В воздухе при этом одномоментно находилось более 3100 самолетов. В тот же день министр транспорта США Шон Даффи объяснил, что это решение было принято из-за сбоя связи в центрах управления воздушным движением. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование этой проблемы.