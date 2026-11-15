Москва15 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп на фоне недавнего коллапса в американских аэропортах возложил ответственность за проблемы Федерального авиационного управления США (FAA) на администрацию своего предшественника Джо Байдена.

Администрация Байдена стала катастрофой для FAA. Они портили все, к чему прикасались. Огромные суммы были потрачены неразумно, из-за чего старая и сломанная система стала еще хуже, чем до них написал американский лидер в сети Truth Social

В пятницу Федеральное авиационное управление США (FAA) временно запретило вылеты самолетов из-за сбоя в оборудовании, отвечающем за управление полетами. Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что власти не рассматривают инцидент как результат злонамеренной атаки. Такую же позицию озвучил Трамп. По его мнению, приостановка вылетов во всех американских аэропортах могла быть связана с устаревшей техникой, а не с кибератакой или вмешательством искусственного интеллекта.

В субботу авиасообщение в США полностью восстановили.