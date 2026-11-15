Линдеманн: причиной авиаколлапса в США стал дефицит финансирования Линдеманн: авиаколлапс в США вызван хроническим недофинансированием

Москва15 ноя Вести.Власти США принимают меры по совершенствованию аэропортов, но инфраструктурные проблемы, которые копились в стране на протяжении десятилетий, дают о себе знать, заявил в беседе с "Известиями" депутат немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), политолог Гуннар Линдеманн.

Комментируя сбой в авиасообщении США, произошедший 13 ноября, депутат отметил, что обновление американских аэропортов требует многомиллиардных вложений, однако выделению необходимых средств мешают бюджетные разногласия между палатами Конгресса США и угроза приостановки работы федерального правительства.

По словам Линдеманна, из-за отсутствия согласованного финансирования многие запланированные расходы так и остались на бумаге, но даже утвержденные средства зачастую не поступают своевременно из-за политических споров.

Ирония состоит в том, что США позиционируют себя в качестве технологического лидера, в том числе в области искусственного интеллекта (ИИ). При этом вынужденное закрытие аэропортов показало, что США отстают в ряде базовых инфраструктурных областей, которые не обновлялись на протяжении многих лет, подчеркнул политик.

Это еще и системная проблема: на протяжении многих лет и даже десятилетий ничего не делалось. Причем она касается не только аэропортов, но и железных дорог, и других инфраструктурных проектов по всей стране. В некоторых областях по 40–50 лет не проводилось модернизации приводят "Известия" слова Линдеманна

Министр транспорта США Шон Даффи после коллапса в американских аэропортах оценил модернизацию системы контроля американского воздушного транспорта в $50 млрд. По словам министра, в США "невероятно старая" система контроля воздушного транспорта.

Федеральное авиационное управление США ввело 13 ноября запрет на вылеты самолетов в связи со сбоем в управлении воздушным движением.

Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заверил, что власти не считают сбой последствием злонамеренной атаки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вылеты из всех американских аэропортов приостановили из-за устаревшего оборудования, а не из-за кибератаки или действий ИИ. Авиасообщение в США полностью восстановлено 14 ноября.