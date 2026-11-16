Глава Минтранса США не стал извиняться за коллапс в транспортной системе страны

Глава Минтранса США отверг необходимость извиняться за транспортный коллапс Глава Минтранса США не стал извиняться за коллапс в транспортной системе страны

Москва16 ноя Вести.Министр транспорта США Шон Даффи отказался извиняться за сбои, которые привели к временной остановке авиасообщения по всей стране.

Следует внести ясность: я действую максимально оперативно, как никто в Федеральном управлении гражданской авиации за последние десятилетия ... Я не могу извиняться за то, что нам передали заявил Даффи в комментарии, опубликованном газетой The Washington Post (WP)

Министр добавил, что проблемы с системой организации воздушного движения связаны с недостаточным финансированием программы модернизации.

13 ноября Федеральное авиационное управление США (FAA) временно запретило вылеты самолетов из-за сбоя в оборудовании, отвечающем за управление полетами.

Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что власти не рассматривают инцидент, как результат злонамеренной атаки.

Аналогичную позицию озвучил Трамп. По его мнению, приостановка вылетов во всех аэропортах страны могла быть связана с устаревшей техникой, а не с кибератакой или вмешательством искусственного интеллекта.

Портал FlightAware подсчитал, что в Соединенных Штатах задержали более 8,5 тысячи авиарейсов.

В субботу, 14 ноября, авиасообщение в США полностью восстановили.