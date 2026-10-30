Трамп нахамил журналисту Reuters после вопроса о здоровье Трамп оскорбил журналиста Reuters после вопроса о самочувствии

Москва30 окт Вести.Президент США Дональд Трамп оскорбил журналиста агентства Reuters, который поинтересовался, не устал ли глава Белого дома после многочисленных предвыборных митингов. Разговор Трампа с представителями прессы прошел на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, куда американский лидер прибыл из Южной Каролины.

Трамп сообщил журналистам о прекрасном самочувствии, несмотря на свой насыщенный график поездок по США в поддержку кандидатов от Республиканской партии. Однако корреспондент Reuters после этого решил уточнить, не связан ли отказ главы Белого дома от поездки в Канзас с усталостью после 28 митингов за последний месяц.

Вы больной, а Reuters отвратительно. Только взгляните на этого парня, он в ужасной форме сказал Трамп

Американский лидер пояснил, что не собирается в Канзас, поскольку у республиканцев в этом штате все хорошо, поэтому глава Белого дома выступить перед сторонниками по видеосвязи.

После этого Трамп снова обратился к журналисту Reuters, противопоставив его внешний вид своему самочувствию.

Вы ездите со мной на протяжении двух недель. Я чувствую себя превосходно, а вы — отвратительны. Приведите себя в форму, вы выглядите чертовски плохо сказал Трамп

После этого американский президент завершил свое общение с представителями СМИ.

Ранее телеканал MS NOW сообщил, что Трамп в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США не будет лично присутствовать еще и в штате Айова. Вместо митинга там пройдет виртуальная встреча с избирателями. Источник в Республиканской партии назвал причиной такого решения плотный график Трампа, а также его востребованность в штатах, где предвыборная борьба ожидается более напряженной.