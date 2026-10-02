Москва2 окт Вести.Экс-президент США Джо Байден проявлял себя слабо в общении с представителями СМИ, заявил американский лидер Дональд Трамп. В ходе встречи со своими сторонниками в Техасе он в карикатурной манере изобразил своего предшественника.

Если бы сонный Джо Байден сказал что-то неправильно, они (журналисты – прим. ред​​​.) бы даже не побеспокоились. Но ему не задавали сложных вопросов. Сколько раз они спросили, какое у него любимое мороженое. Это был самый сложный вопрос сказал глава Белого дома

После этого американский лидер спародировал, как его предшественник читал по бумажке и вызывал журналистов, при этом забывая, где они находятся.

Если бы нашей стране пришлось страдать с Джо или Камалой (Камала Харрис - прим. ред.), или Обамой (бывший президент Барак Обама - прим. ред.), если бы я не выиграл эти выборы, если бы мы не выиграли эти выборы, у нас больше не было бы страны заявил Трамп

Ранее американский лидер заявил, что в случае своего участия в предстоящих выборах главы государства он победил бы в них с отрывом от конкурентов в 25%. По словам Трампа, его показатели – лучшие по сравнению со всеми президентами в истории США, но СМИ либо не сообщают о них вовсе, либо освещают необъективно.