NYP: Байден после выступления на вечере демократов не смог найти выход со сцены

Байден потерялся на сцене во время гала-вечера Демократической партии NYP: Байден после выступления на вечере демократов не смог найти выход со сцены

Москва28 июн Вести.С экс-президентом США Джо Байденом случился очередной конфуз - он потерялся на сцене, выступая на гала-вечере Демократической партии.

Бывший глава государства 27 июня выступил с речью в штате Мэриленд. В докладе он защищал свою политику в бытность лидером США и критиковал нынешнего президента Дональда Трампа​​​. В ходе своего выступления 83-летний Байден щурился, поскольку использовал телесуфлер, и громко кашлял, сообщает издание The New York Post.

Завершая свое выступление, Байден произнес знакомый лозунг о способности страны преодолевать трудности, а затем ему потребовалась помощь, чтобы определить, с какой стороны расположен выход со сцены отмечается в статье

Стремясь определить "наилучший маршрут", Байден указал на две разные стороны, после чего, наконец разобравшись, экс-президент ушел со сцены, повернувшись спиной к зрителям.

Бывший американский лидер известен своей склонностью к забывчивости. Ранее он путал Украину с Афганистаном и Ираном, а также ошибался в датах первого саммита с Путиным, заявляя, что знает его 47 лет. Байден также с завидной регулярностью оступался и падал во время подъема на борт самолета.