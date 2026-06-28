Москва28 июнВести.С экс-президентом США Джо Байденом случился очередной конфуз - он потерялся на сцене, выступая на гала-вечере Демократической партии.
Бывший глава государства 27 июня выступил с речью в штате Мэриленд. В докладе он защищал свою политику в бытность лидером США и критиковал нынешнего президента Дональда Трампа. В ходе своего выступления 83-летний Байден щурился, поскольку использовал телесуфлер, и громко кашлял, сообщает издание The New York Post.
Завершая свое выступление, Байден произнес знакомый лозунг о способности страны преодолевать трудности, а затем ему потребовалась помощь, чтобы определить, с какой стороны расположен выход со сценыотмечается в статье
Стремясь определить "наилучший маршрут", Байден указал на две разные стороны, после чего, наконец разобравшись, экс-президент ушел со сцены, повернувшись спиной к зрителям.
Бывший американский лидер известен своей склонностью к забывчивости. Ранее он путал Украину с Афганистаном и Ираном, а также ошибался в датах первого саммита с Путиным, заявляя, что знает его 47 лет. Байден также с завидной регулярностью оступался и падал во время подъема на борт самолета.