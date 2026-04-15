Москва15 апр Вести.Бывший президент США Джо Байден признался, что путает темнокожего гостя мероприятия с бывшим американским лидером Бараком Обамой. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Как отмечает телеканал, инцидент произошел 14 апреля на церемонии в Сиракузском университете, где Байден присутствовал на открытии собственного портрета в читальном зале юридической библиотеки.

На распространенной видеозаписи, которую приводит канал, видно, что Байден по очереди обращается к руководителям юридической школы по именам, а затем в шутливой форме замечает, что ему часто хочется обернуться к одному из присутствующих мужчин и назвать его Бараком Обамой.

Мне постоянно хотелось повернуться к одному парню и сказать: "Барак, что ты делаешь? Иди сюда" признался Байден, вызвав смех в зале

Daily Mail пишет, что Байден и правда назвал Скраггса "Бараком Обамой", обращаясь к нему. Байден пригласил мужчину выйти на сцену. Им оказался председатель попечительского совета юридической школы Джеффри М. Скраггс. Байден отметил, что рядом с ним невольно хочет встать так же, как раньше стоял с Обамой, когда тот был президентом, а он - вице-президентом.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и специальный представитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что, по его мнению, в Белом доме фактически признали неразумность решений Байдена по поставкам оружия Украине. Он сослался на слова пресс‑секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт о том, что страной в течение четырех лет руководил "глупый и некомпетентный лидер".