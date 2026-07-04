Трамп допустил, что пригласит Обаму и Байдена на совместный просмотр футбола

Трамп задумался о просмотре футбола в компании с Обамой, Байденом и Бушем Трамп допустил, что пригласит Обаму и Байдена на совместный просмотр футбола

Москва4 июл Вести.Президент США Дональд Трамп считает, что ему стоит пригласить в свою администрацию бывших лидеров США Барака Обаму, Джо Байдена и Джорджа Буша - младшего для совместного просмотра матча по американскому футболу.

На эту тему Трамп рассуждал в подкасте супруги вице-президента США Уши Вэнс. Во время беседы они ознакомились с детской книгой Presidents play ("Президенты за игрой"), посвященной увлечениям бывших американских лидеров. Ее издала некоммерческая организация Историческая ассоциация Белого дома.

Может быть, мне стоит пригласить Барака Хуссейна Обаму, Джо Байдена вместе с Бушами или Бушем? Может быть, мне стоит пригласить некоторых из этих людей для совместного просмотра футбольного матча? сказал американский лидер

Он подчеркнул, что возможное приглашение его предшественников на высшем государственном посту "было бы неплохой историей", и "пресса сошла бы с ума" от такого события.

Ранее Трамп выкладывал в соцсети видео с Обамой и его женой Мишель, где они представлены в образах обезьян.

В марте глава Белого дома пародировал скандально известную потерю Байденом ориентации на сцене и подчеркивал, что "не мог терпеть" предшественника-демократа.