Проповедник из США Грэм заявил, что Трамп и Лукашенко могли бы стать друзьями Проповедник из США Грэм допустил дружбу между Лукашенко и Трампом

Москва17 мая Вести.Президенты Белоруссии и США Александр Лукашенко и Дональд Трамп могли бы стать друзьями после личной встречи. Такое мнение высказал американский проповедник, генеральный директор Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклин Грэм после переговоров с белорусским лидером в Минске.

По словам Грэма, Лукашенко и Трамп похожи характерами, поскольку оба честны в своих суждениях и не боятся быть откровенными. Проповедник отметил, что президенты могли бы наладить хорошие отношения при личном общении.

Он сильно напоминает мне нашего президента, президента Трампа... Я считаю, что он честен в своих суждениях и не боится быть откровенным. Он мне очень понравился сказал Грэм

Проповедник рассказал, что предложил Лукашенко пригласить Трампа в Минск сыграть в гольф. Он выразил надежду, что американский лидер однажды посетит Белоруссию и встретится с президентом республики.

Также Грэм заявил, что Трамп заинтересован в улучшении отношений США и Белоруссии. По его мнению, лидеры двух стран могли бы содействовать мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Кроме того, американский евангелист высоко оценил развитие Белоруссии при Лукашенко. Он отметил рост Минска и назвал прогресс страны "удивительным".

Ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил в соцсети Truth Social президента Белоруссии Александра Лукашенко за сотрудничество и дружбу с США. Позже политолог Юрий Светов в эфире "Соловьёв Live" объяснил значение слов главы Белого дома.